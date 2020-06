BAGNANTI

LIGNANO In questo fine settimana a Lignano è esplosa l'estate metereologica con una temperatura di 33 gradi e l'acqua del mare ormai a 27 gradi.

Anche le presenze sono quadruplicate in questo weekend, in particolar modo straniere con in testa Austria e Germania. Ieri sera alcuni ristoranti e pizzerie del centro hanno visto il tutto esaurito con all'esterno lunghe file in attesa.

All'ora della passeggiata serale le arterie principali dei centri di Sabbiadoro e Pineta erano ricolme di turisti, con le inevitabili difficoltà a mantenere le distanze nonostante il Comune abbia provveduto ad installare a terra degli adesivi del diametro di circa 30 centimetri con su scritto in tre lingue di mantenere la distanza. «I turisti stanno prendendo sempre più fiducia, quindi stanno prenotando in maniera intelligente dice l'assessore al turismo di Lignano Massimo Brini, che è anche titolare di un'agenzia vendite e affittanze pertanto si vuole sperare che si possa salvare la stagione decorosamente. Per quanto riguarda le varie attività conclude Brini i bar ormai sono tutti aperti, i negozi invece sono aperti al 90 per cento e gli alberghi all'85-90 per cento, ma sono certo che nei prossimi giorni tali dati cambieranno ancora, perché ci saranno altre attività che apriranno. Aspettavano il caldo che finalmente è arrivato».

Purtroppo, ad indossare le mascherine sono in pochi, complice il caldo di questi giorni. Sembra che tutti abbiano dimenticato completamente il coronavirus, invece bisogna continuare rispettare le regole. Anche la spiaggia ora ha il vero aspetto estivo e si è immediatamente ripopolata di bagnanti, mentre le strade sono ricoperte dalle quattro ruote ed è scattata la corsa al parcheggio. Con sabato è iniziato l'obbligo del ticket sulle strisce azzurre con particolari sconti per più giornate. Trovare un ombrellone libero sabato e domenica nella spiaggia di Pineta era pressoché impossibile: era tutto esaurito.

Le aree di spiaggia libera di Sabbiadoro sono le più prese d'assalto: anche per questi lidi, quest'anno però sono scattati i provvedimenti per il mantenimento delle distanze e altre misure a seguito del coronavirus. Dalle varie darsene di Sabbiadoro, Riviera e Aprilia Marittima hanno preso il largo diverse imbarcazioni, mentre altri titolari di natanti sono impegnati in questi giorni per sistemare gli scafi appena tolti dalla naftalina, ma che presto prenderanno il largo. Parecchi sono i titolari di natanti ormeggiati a Lignano che trascorrono i fine settimana nelle piccole isole della vicina costa croata.

Anche gli amanti della vacanza all'aria aperta, che viaggiano in camper, hanno invaso parecchie aree riservate alle auto in particolar modo Lungolaguna a Sabbiadoro e il piazzale davanti al Porto Casoni, per non parlare della zona di Riviera. Ricordiamo che le norme di circolazione stradale per i camperisti sono soggette alla stessa disciplina della circolazione prevista per le autovetture.

