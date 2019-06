A lezione dai monaci buddhisti Quattro giorni di meditazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAUDINE Nell'ambito degli eventi organizzati in occasione dei Campionati Europei di calcio Under 21, che saranno ospitati dalla città di Udine dal 17 al 30 giugno, data del match decisivo per il primo e secondo posto, dal 20 al 23 giugno, l'associazione Altern-attivA organizza, in collaborazione con il Comune di Udine, la realizzazione di un mandala a cura di monaci buddhisti provenienti direttamente dai monasteri indiani. Quattro giorni per visitare mostre, documentari e conferenze e soprattutto per scoprire una cultura...