Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMISSIONEUDINE «Un vero e proprio reparto Covid, e non solamente un'osservazione breve intensiva (Obi), con risorse di personale dedicato non ottimali che ha provocato un corto circuito nella comunicazione». Questo il commento del consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Andrea Ussai, alla risposta dell'assessore regionale Riccardo Riccardi alla sua interrogazione in Terza commissione del Consiglio regionale - relativa all'episodio,...