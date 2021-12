INTERVENTI

UDINE Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco tra la notte di mercoledì e la giornata di ieri in Friuli. Sono ancora da chiarire per esempio, e non si esclude il dolo, le cause di un incendio scoppiato poco dopo mezzanotte sul greto del Tagliamento, a Braulins, nel comune di Trasaghis. È andato a fuoco un chiosco in legno che viene abitualmente utilizzato dalla comunità, soprattutto durante l'estate, come punto di ristoro per i frequentatori del fiume. Il chiosco è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona. non si esclude possa essere di natura dolosa. Ad Ovaro invece i pompieri del distaccamento di Tolmezzo, con il supporto dell'autobotte della sede centrale di Udine e dell'autoscala del distaccamento volontario di Rigolato, sono intervenuti nella frazione di Luincis, per l'incendio della canna fumaria di una casetta di due piani. Fortunatamente all'interno non c'erano i proprietari che hanno poi lanciato l'allarme una volta resisi conto dell'accaduto. L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell'abitazione che non è stata dichiarata inagibile. L'incendio non ha coinvolto persone. Infine altro rogo divampato a Spessa di Cividale del Friuli, in una piccola stalla didattica lungo Strada di Sant'Anna. Le cause in questo caso appaiono accidentali. Sul posto i pompieri di Cividale, nessuna persona è rimasta ferita ma un asino, impiegato nella didattica con persone con difficoltà, ha respirato i fumi della combustione, restando gravemente intossicato. Per lui, quindi, il veterinario ha disposto l'abbattimento. A Codroipo all'alba di ieri invece incidente stradale con un autotrasportatore che ha perso il controllo del mezzo, un furgone, ed è finito fuori strada colpendo e abbattendo due pali della luce. L'uomo alla guida del mezzo è stato condotto in ospedale: ha riportato diverse ferite e alcuni traumi non gravi.

