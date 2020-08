L'EVENTO

FORNI AVOLTRI Il Comune di Forni Avoltri ospiterà la prima edizione della manifestazione Punto di Gusto che propone le specialità tipiche d'Italia. L'Associazione Dentro Agli Eventi, con il patrocinio del Comune in collaborazione con l'Associazione turistica Pro Forni Avoltri, proporrà i più prelibati prodotti delle regioni italiane, con la manifestazione Punto di Gusto in programma a Forni Avoltri in Corso Italia fronte Municipio dalle 9 alle 19 da oggi a domenica 23 agosto. Nella splendida cornice delle Dolomiti Carniche, patrimonio mondiale dell'umanità, si svolgerà una manifestazione ricca di storia enogastronomica. Un autentico viaggio tra persone, gusti e sapori tipici delle regioni italiane, ricche di radici enogastronomiche. L'idea nasce dalla consapevolezza che il vero Made in Italy sia sempre meno presente nelle tavole degli italiani e che ormai la maggior parte dei blasonati marchi della grande distribuzione, di italiano abbia solo il nome. L'evento Punto di Gusto, mira a raggruppare tutti quei produttori e commercianti attenti ed orgogliosi nell'offrire il Made in Italy prodotto nel Belpaese con materie prime coltivate e animali allevati con cura e dedizione. Con questo progetto, si è deciso di far conoscere l'enogastronomia di nicchia delle varie regioni d'Italia per custodire un'antica eredità e promuovere un patrimonio unico di gusti, sapori e tradizioni. All'evento hanno data la loro adesione le seguenti regioni: Puglia, Toscana, Piemonte, Liguria, Sardegna, Sicilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ad arricchire l'evento ci sarà anche uno spazio dedicato a piante e fiori. Nelle giornate di domani e domenica 23 luglio, saranno presenti con i propri stand, diversi hobbisti, che con ingegno e fantasia delle loro creazioni fatte totalmente a mano, offriranno ai visitatori l'opportunità di un regalo utile ed unico.

