UDINE Il Pil del Friuli Venezia Giulia a fine 2020 sarà di circa 3,2 miliardi in meno rispetto al Prodotto interno lordo del 2019, attestandosi a 35,5 miliardi. Il calo è dunque del 9,8 per cento. Sono le previsioni di Prometeia che la Regione riporta nel Report di novembre «Tendenze macroeconomiche», un corposo dossier in cui si indagano i principali indicatori dell'economia regionale, con un quadro aggiornato anche se ancora non pienamente comprensivo delle ricadute connesse all'ingresso del Friuli Venezia Giulia nella zona arancione. Tuttavia, i dati di previsioni tengono conto di tutti i fenomeni che quest'anno hanno influito sulla produzione del Pil regionale. Rispetto al resto d'Italia, si legge, in regione «pesano di più le esportazioni, la spesa turistica e i settori interessati dal lockdown, in termini sia di occupazione sia di volume d'affari, e ciò determina un impatto dell'epidemia di Covid-19 sull'economia locale di intensità lievemente superiore rispetto alla media nazionale». Da queste premesse ne consegue che il Pil regionale è previsto ridursi del 9,8% nell'anno in corso, ma volgendo lo sguardo al futuro il Rapporto evidenzia anche che «per il 2021 è previsto un rimbalzo del 6,3% e per il 2022 un incremento del 2,8% in linea con l'andamento dell'economia nazionale». Restando al 2020, è calata di più del Pil la spesa per consumi delle famiglie (-11,5%, l'equivalente di 2,7 miliardi) e la stessa è comunque data in recupero il prossimo anno del 7,1%, un rialzo che lascerà comunque una flessione di quasi il 5% sulla spesa per consumi pre Covid. Gli investimenti fissi lordi perderanno in regione il 12,1% (quasi -915 milioni di euro in valori correnti) e il recupero nel prossimo anno sarà pari all'11,2%. In merito al commercio estero, l'export si contrarrà nel 2020 dell'11,5% (-1,7 miliardo) e recupererà l'11,7% nel 2021, praticamente tornato in pari e anche oltre. Maggiore la contrazione, invece per l'import (-18,2%), con un recupero interessante ma comunque non in grado di coprire le perdite (+12,6%) il prossimo anno. Secondo i dati presenti nel Rapporto Regione e che riprendono le stime per la fine anno di Prometeia, l'industria in senso stretto perderà il 14,3% (-1 miliardo), per recuperare il 13,9% nel 2021, le costruzioni perderanno il 12,6% (-191 milioni) e recupereranno il 12,3%. Ingenti le perdite nei servizi, -8,5%, pari a una contrazione di 2 miliardi e nel 2021 il recupero sarà del 3,9%, una ripresa che di fatto non riuscirà a coprire nemmeno la metà del terreno perso quest'anno. Per l'agricoltura si stima un -0,6% e un +1,5% l'anno prossimo. Complessivamente il valore aggiunto regionale perderà quest'anno il 9,9%, pari a 3,3 miliardi. Per quanto concerne le prospettive per l'occupazione in Friuli Venezia Giulia, conclude il Rapporto nella sezione «Previsioni», è stimata una riduzione di 47 mila unità di lavoro totali, pari a -9,2%, comunque il dato migliore tra le regioni italiane. L'occupazione dovrebbe tornare a livelli pre pandemia nel 2022, con un tasso di disoccupazione che resterebbe comunque alto, pari al 7 per cento circa.

