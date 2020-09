EVENTI

UDINE Slitta al 2021 il maxievento per i sessant'anni delle Frecce tricolori che doveva tenersi il 19 e 20 settembre scorso. Della riprogrammazione e dei prossimi passi si è parlato ieri a Trieste in un'occasione a suo modo storica.

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha ricevuto ieri nel palazzo della Regione a Trieste il comandante delle Frecce Tricolori, Gaetano Farina. Occasione dell'incontro la consegna al governatore del Quadro dell'anno, il riconoscimento più prestigioso che la Pattuglia acrobatica nazionale riserva ai presidenti di Regione. Nel quadro del 2020 è rappresentato il sorvolo compiuto a Roma il 2 giugno scorso sull'Altare della Patria, nel giorno della Festa della Repubblica, a chiusura dell'abbraccio del cielo che le Frecce Tricolori hanno dedicato ai capoluoghi di Regione italiani sorvolati tra il 25 e il 29 maggio. Fedriga ha ribadito la vicinanza della Regione alla Pan patrimonio nazionale e regionale con cui negli anni sono stati costruiti rapporti ottimi di collaborazione. Una collaborazione che ora proseguirà nell'organizzazione del sessantesimo anniversario delle Frecce Tricolori, (nate il primo marzo 1961) ovvero nella riprogrammazione dell'evento che avrebbe dovuto tenersi nella base friulana di Rivolto il 19 e 20 settembre scorsi in occasione dei 60 anni della stagione acrobatica della Pan e che invece troverà nuova veste nel 2021. Da parte della Regione, Fedriga ha consegnato al comandante le prime copie fresche di stampa di Aquileia. Defensores urbis il racconto con cui lo storico e archeologo Valerio Massimo Manfredi ha vinto la prima edizione del Premio letterario Friuli Venezia Giulia Il racconto dei luoghi e del tempo, istituito quest'anno dall'Amministrazione regionale con Fondazione Pordenonelegge.

