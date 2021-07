Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CIBOUDINE Non solo hamburger e pizza: a Udine con Foodracers San Daniele e frico spopolano negli ordini a domicilio. Più di 100 i locali convenzionati, da cui ordinare per pranzi, merende e cene con la piattaforma digitale che permette agli utenti di scegliere fra tanti menù diversi e farsi recapitare i piatti a casa o in ufficio. L'abitudine di optare per il food delivery è rimasta anche con l'allentamento delle restrizioni, con gli...