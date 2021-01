IL FRONTE APERTO

UDINE Quello delle case di riposo resta un fronte aperto, apertissimo. I numeri forniti ieri in commissione regionale dal dirigente Denis Caporale del dipartimento di Prevenzione sono ancora da bollettino di guerra. «Su 52 strutture per anziani sul territorio dell'AsuFc, 14 hanno ospiti positivi, per un totale di 1.641 anziani positivi da ottobre a oggi». Oltre 62mila, ha detto, i tamponi fatti al personale delle Rsa durante la pandemia e più di 6mila agli anziani. Fra le strutture più colpite, soprattutto per l'incidenza dei decessi, quella di Cividale che all'8 gennaio scorso contava 148 anziani presenti. Secondo le cifre fornite, i test effettuati in questo centro sono stati, «oltre seicento sugli operatori solo ad ottobre e novembre, cui vanno aggiunti quelli di dicembre», come ha detto Caporale, che, dopo le polemiche di queste settimane, ha messo in riga tutte le attività svolte da Asufc per arginare i contagi, dai test del 14 novembre ai 156 vaccini di gennaio.

Se, nelle case di riposo, la campagna con i test è servita «a limitare il più possibile i danni», ora con i vaccini «abbiamo cercato di immunizzare più ospiti possibili: 2.187 nella prima fase. Ora ci accingiamo a raggiungere altri 1.100 ospiti mancanti nelle prossime settimane. Vaccineremo solo i negativi. Potremo farlo se le dosi promesse arriveranno. Avremmo potuto proseguire con le prime dosi, ma abbiamo dovuto interrompere per garantire le seconde dosi. Non avevamo la certezza e non ce l'abbiamo ancora. Speriamo che nei prossimi giorni saremo aiutati. Intanto continuiamo a monitorare le strutture».

I consiglieri regionali hanno voluto far luce anche sulle Usca, che, in AsuFc, come precisato dal direttore generale Massimo Braganti, vedono «nove postazioni e 60 professionisti» e operano sia a domicilio sia nelle strutture per anziani. «A dicembre sono state pagate 7.620 ore di quella mensilità. Finora ne sono state liquidate 30mila ore per un importo di oltre un milione di euro», ha aggiunto Caporale. A Simona Liguori (Cittadini) che chiedeva lumi sul problema dell'uscita di scena degli specializzandi, Braganti ha risposto che «in previsione della cessazione degli specializzandi che a noi comportavano 24 professionisti che sarebbero andati a cessare, abbiamo organizzato una ricerca di una trentina di professionisti che ci sono stati utili a dicembre per raddoppiare la capacità di risposta ai cittadini. Adesso stanno entrando in specializzazione e il venir meno qualche contraccolpo ce lo genera».

IL NODO RETTE

Per le case di riposo, Federsanità Anci intanto è tornata a sostenere, con una richiesta congiunta con Anci Fvg e Anci nazionale, la necessità di ottenere «una compensazione economica» per ristorare le perdite causate dalla pandemia, fra costi aumentati e mancati introiti. L'obiettivo è di individuare criteri specifici per l'assegnazione di risorse ai Municipi dotati di strutture per anziani. La pandemia ha messo in difficoltà le strutture comunali in molti casi costrette ad aumentare le rette. Nel panorama delle strutture comunali, come Gemona anche il Comune di Tricesimo è dovuto intervenire per ripianare i conti, «con 100mila euro circa» e prevedendo comunque «un aumento di un euro al giorno per la retta». «In questo momento - dice il vicesindaco Renato Barbalace - gli ingressi sono bloccati, le spese sono lievitate e serve un aumento non indifferente di assistenza e pulizie. Anche quest'anno dovremo prevedere una copertura per sanare il bilancio della struttura». Proprio all'ultima riunione, l'ufficio di presidenza di Federsanità Anci ha condiviso la proposta di Barbalace e del sindaco di Gemona Roberto Revelant per i ristori. Nel panorama delle strutture per anziani, Asp e comunali, nel 2020 è stato attivato un fondo di rotazione di cui hanno beneficiato 7 strutture negli ultimi mesi e sono stati attivati tre gruppi di acquisto per tamponi rapidi che, complessivamente hanno coinvolto 25 realtà, fra cui anche comuni, cooperative e un'Ater. A puntare i fari sui nodi di bilancio per le Rsa è stato anche Diego Moretti (Pd) che ha chiesto che «la Regione garantisca le condizioni necessarie per scongiurare questa situazione e garantire il servizio».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA