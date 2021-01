FORMAZIONE

CIVIDALE Quasi 50 anni di esperienza nella formazione di cuochi, Civiform è un trampolino di lancio per chi voglia approcciare il mondo della ristorazione con solide basi professionali. Il Centro di formazione che ha sede a Cividale del Friuli e, dal 2016, a Opicina, offre infatti percorsi dedicati a giovani e adulti che vogliono imparare un mestiere antico, ma ancora decisamente sulla cresta dell'onda. Chi vuole diventare cuoco, cameriere di sala e bar, panettiere, pasticcere e gelatiere, trova, dopo le medie, i corsi triennali che permettono di entrare da subito nel mondo del lavoro. Propongono un mix di teoria e pratica e grazie agli stage e all'alternanza scuola/lavoro mettono in contatto con una solida rete di aziende. Alla fine dei 3 anni, offrono una qualifica professionale con cui si può lavorare in Italia e all'estero, ma con la possibilità di continuare gli studi. Ottima possibilità è offerta poi dai quarti anni, attivi presso le sedi, che permettono di approfondire ulteriormente le competenze pratiche ed ottenere il diploma professionale di Tecnico della Ristorazione, del Servizio Bar o della Panetteria Pasticceria, che puntano in particolare a potenziare le capacità gestionali e organizzative.

Al momento, vista l'emergenza sanitaria in corso e l'impossibilità di accogliere le famiglie in presenza, per aiutare a farsi conoscere Civiform ha creato una Scuola aperta virtuale online: sul sito civiform.it/scuola-aperta-online/ si può fare un tour virtuale dei corsi, scoprendo da vicino i laboratori di cucina, pasticceria fresca e da forno, panetteria, pizzeria e il nuovissimo Laboratorio Caffetteria e Snack. A disposizione anche mini video di presentazione a cura dello staff, per dare risposta alle curiosità principali relative al sistema e alle opportunità della formazione professionale. Per iscriversi rimane valida la modalità di iscrizione cartacea ma è possibile scaricare una scheda da iscrizione da inviare compilata alla Segreteria per prenotare il proprio posto.

I corsi dopo le medie sono approvati e finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia all'interno di Effe.Pi, associazione incaricata della gestione in regione di tali percorsi: iscrizione e frequenza, dunque, sono gratuite. Non mancano i servizi aggiuntivi, come i trasporti dedicati da/per Civiform, equipe psico-pedagogiche pronte a sostenere i ragazzi nel loro percorso, così come l'attenzione alla crescita umana, grazie al progetto educativo Scuola in Regola che punta al benessere dei ragazzi valorizzando eccellenza, stile e motivazione, competenze sempre più richieste anche dal mondo del lavoro.

Al Civiform attive anche tante opportunità formative per gli adulti, dai corsi ifts post diploma in ambito agroalimentare, al percorso Tecniche servizio Bar, dedicati a chi è disoccupato e iscritto al programma Pipol. Per informazioni e iscrizioni: telefono 0432.705811, civiform.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA