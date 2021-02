LE REAZIONI

UDINE Rientro a scuola con incognita. Così capita, per esempio, che, complici alcuni casi positivi e le quarantene in attesa di tampone, un istituto (il convitto di Cividale) sia stato costretto a rinviare la ripartenza in presenza degli alunni dei licei classico e scientifico in via prudenziale. Come spiega la dirigente Alberta Pettoello, se i ragazzi che frequentano gli indirizzi liceali delle scienze umane e linguistico a San Pietro ieri hanno ripreso le lezioni al 50%, i loro compagni di Cividale dovranno aspettare ancora un po'. «Sono state individuate 5 positività fra docenti e studenti e il dipartimento di Prevenzione, in seguito ai tracciamenti, ha ritenuto di porre in quarantena i contatti. Quindi circa una quindicina di docenti sono in attesa di tampone: siccome molti professori dello scientifico sono a scavalco anche nel classico, non riuscivamo a garantire la copertura. A quel punto abbiamo fatto slittare l'apertura in presenza di entrambi i licei (circa 200 studenti in totale ndr). Eravamo pronti a riaprire, ma lo faremo il prima possibile. Anche i ragazzi rimasti a casa ci hanno detto: rientriamo in sicurezza».

LA PREFETTURA

Comunque, il rientro sui banchi delle superiori, nel complesso «è andata abbastanza bene - valuta il prefetto vicario Gloria Allegretto -. Domani (oggi ndr) abbiamo una riunione per valutare alcune cose. Il monitoraggio c'è. Per Udine e altre realtà che hanno telefonato le cose si sono svolte abbastanza bene, non con quelle preoccupazioni che avevamo tutti noi». Prova superata anche secondo l'assessore regionale ai Trasporti Graziano Pizzimenti che, con il piano prefettizio, ha messo in campo 700 corse in più in regione, di cui quasi 460 in provincia. Le proteste? «Su 700 corse in più qualcosa andava messo a posto ma il sistema nel suo complesso ha retto alla grande, se non i casi particolari, come quello in cui una corriera è arrivata un po' più tardi e i ragazzi temevano che non ci fosse. Tutte segnalazioni molto puntuali di casi estremi. Io sono relativamente contento di quello che è stato fatto. È andata molto bene». Per assicurarsi che non ci fossero assembramenti alle fermate dei bus e in altri punti chiave come stazione e autostazione, sotto la regia della Polizia locale, sono stati schierati, come ricorda il comandante Eros Del Longo, «una ventina di agenti sui due turni» e una quindicina di volontari per turno, dalla Protezione civile a Anps, Anc, Anfi e Ana. «Non sono stati riscontrati particolari problemi. I ragazzi sono stati diligenti. Niente multe. Se il buongiorno si vede dal mattino, siamo sulla buona strada». «Nessun problema particolare - conferma l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani -. È andata molto bene. Non smetteremo mai di ringraziare i volontari. Anche i ragazzi si sono comportati bene, a parte dei momenti che ritengo fisiologici, che andrebbero evitati, come quando si salutano troppo vicini o quando uno si abbassa la mascherina per fumare accanto a un compagno.». Questo pomeriggio anche i Comune parteciperà alla «riunione in Prefettura. Potremmo fare qualche aggiustamento se ci saranno delle segnalazioni. Probabilmente sarà da aggiungere qualche uomo al Terminal studenti».

