CERVIGNANO Un altro alunno positivo al covid al Malignani di Cervignano. È il terzo di quel plesso, che conta 500 allievi, e il quarto del complesso di scuole guidate dal preside Oliviero Barbieri, che si articola su tre comuni e sei sedi. Sempre a Cervignano, ma al liceo Einstein, infatti, era risultato contagiato anche un ragazzo che stava frequentando i corsi di potenziamento prima dell'avvio delle lezioni.

«Il Dipartimento di Prevenzione ci ha comunicato che al Malignani di Cervignano c'è un altro caso di covid: un ragazzo che frequenta la prima. La notizia mi è arrivata domenica pomeriggio tardi e ho avvisato le famiglie. Hanno chiesto di mandare la sua classe a fare il tampone: sono 15 ragazzi, che dovranno sottoporsi al test assieme a due insegnanti. Lo studente sta bene a quanto ho capito: è asintomatico. Dev'essere risultato positivo in seguito al contact tracing». La classe ha sospeso ieri le lezioni e, come spiega il dirigente scolastico, resterà «chiusa fino a quando deciderà il dipartimento: può essere fino all'esito del tampone o, se ritengono che la situazione sia da tenere più sotto controllo, potrebbero chiedere di aspettare altri 14 giorni per fare un secondo test». Gli altri studenti, invece, dice Barbieri, dopo gli esami fatti in seguito ai primi casi riscontrati ancor prima del suono della prima campanella, ormai «sono rientrati a scuola, ad esclusione dei ragazzi che erano positivi e che devono ancora fare un altro tampone di controllo. Tutti gli altri sono rientrati».

Al Malignani di via Ramazzotti a Cervignano, come si ricorderà, erano risultati positivi anche una studentessa e in seguito uno studente di terza che stavano frequentando i corsi di recupero prima dell'inizio dell'anno scolastico. Con questo nuovo caso all'Iti e quello al liceo, fanno quattro. «È il quarto caso alle superiori di Cervignano. Ormai conosciamo bene la procedura e abbiamo buoni contatti con il Dipartimento di Prevenzione. Ci auguriamo che vada bene. Sicuramente il contagio non è avvenuto all'interno della scuola. Facciamo solo misure di precauzione per controllare che non siano avvenuti altri contagi».

«Il ragazzo contagiato - spiega il sindaco di Cervignano Gianluigi Savino - non è di Cervignano ma risiede in un comune limitrofo. È un caso importato nell'istituto: non è stato contagiato dentro la scuola. Dopo essere andato a lezione si è accorto di essere positivo e adesso parte la macchina dei tamponi e la quarantena come ormai di prassi». Nella cittadina della Bassa c'era appena stato il primo caso nel nido comunale, che a dirla tutta è stato anche il primo riscontrato in un asilo per piccolissimi in regione, a detta dello stesso vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi.

Ma l'organizzazione a bolle (ossia a mini-gruppi di 6-7 bimbi separati dagli altri) adottata nella struttura, si è rivelata provvidenziale. La bolla a cui apparteneva la bimba contagiata è stata chiusa e il piccolo gruppo di compagni che facevano attività con lei, assieme alle sue maestre, è rimasto a casa per sottoporsi ai tamponi. Il resto del nido, spiega Savino, ha funzionato regolarmente. «Non abbiamo ancora l'esito dei bimbi del nido, mentre tutti i tamponi fatti ai 16 bambini e alle maestre della materna parrocchiale Maria Immacolata (dove era risultato positivo un bimbo ndr) sono risultati negativi».

Camilla De Mori

