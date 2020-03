CREMAZIONE

CERVIGNANO La solidarietà del Friuli si fa sentire anche nei gesti più dolorosi. Come quello di accogliere le salme delle persone morte a Bergamo a causa del Coronavirus. Talmente tanti lutti, oltre 300 in una settimana, che le strutture del comune lombardo non riescono a gestire più la cremazione delle salme. Ed ecco quindi che anche la nostra regione attraverso il crematorio di Cervignano del Friuli è stata interessata dalla richiesta del sindaco della città orobica, Giorgio Gori, per il supporto nelle operazioni.

«Abbiamo accettato immediatamente il grido d'aiuto che proveniva da quelle popolazioni a causa del virus spiega il sindaco di Cervignano, Gianluigi Savino. - Sono loro i più colpiti in questo momento e ci siamo messi a disposizione, assieme ad altri undici comuni del Nord Italia, per affrontare un problema molto molto grave. I loro impianti versano in gravissime difficoltà: nei giorni scorsi una decina di salme, veicolate privatamente dai servizi funebri, hanno già raggiunto l'impianto di Muscoli per la cremazione. Nei prossimi giorni ne aspettiamo un'altra ventina, che saranno trasportate dall'Esercito. Non abbiamo ancora il numero esatto, né la data di arrivo, ma siamo pronti ad accoglierle e a trattarle in modo adeguato e sicuro nel nostro impianto». Un impianto di cremazione realizzato una decina di anni fa e inaugurato nel 2012, che comunque continua anche nella sua attività ordinaria, avendo incrementato gli orari di lavoro. Una disponibilità subito apprezzata da Gori, che ha scritto: «In un momento così tragico la vostra collaborazione e vicinanza è stata encomiabile». Da Cervignano auspicano che non ci sia poi ulteriore bisogno di questi interventi, ciò significherebbe che la situazione, gradualmente, sta migliorando. «Nel malaugurato caso che si ripresenti, per gli amici lombardi, tale necessità, non esiteremo nel continuare a offrire il nostro supporto» garantisce Savino. «In questo momento penso solo a quando, passato tutto questo, potrò incontrare il sindaco di Bergamo, stringergli la mano e magari anche abbracciarlo».

E le immagini delle colonne militari che lasciavano gli obitori della città bergamasca nella notte hanno sicuramente toccato profondamente tutta la nazione. «Ho avvertito immediatamente il senso del dramma, ma poi è prevalso quello della solidarietà umana», ha raccontato ancora il sindaco. «Oggi ci sentiamo ancora più vicini a una popolazione che soffre in modo tremendo per questa emergenza». Dopo la cremazione le ceneri torneranno nelle località di origine per essere tumulate.

A Cervignano, nel frattempo, l'amministrazione comunale è impegnata anche a gestire la situazione locale, che fa registrare, al momento, sette casi di positività al Covid-19. «La popolazione ha compreso l'appello a rimanere a casa, eliminando totalmente la possibilità di un contagio - riporta ancora Savino; - la città è deserta e questo è l'elemento di tristezza più forte, ma siamo consapevoli tutti che è un momento impegnativo quello che stiamo vivendo. La storia del mondo ci insegna che queste situazioni poi passano, siamo in guerra, ma prima o poi l'armistizio e la pace arriveranno».

