CARLINO Dopo due mesi di sofferenze e di tensioni per il numero di positivi al Covid-19, che l'aveva trasformata in un caso, a livello regionale e non solo, la comunità di Carlino tira un sospiro di sollievo, ma non abbassa la guardia, proprio alla luce della recente esperienza e delle iniziative assunte per fronteggiarla.

«Tra ottobre e novembre ci trovavamo con più di cento positivi al virus, a inizio dicembre nel nostro territorio ce ne sono quindici», osserva il sindaco di Carlino, Loris Bazzo, che prova a tracciare un bilancio del recente passato e a guardare al futuro, presentando un'iniziativa del Comune a sostegno degli operatori economici.

«Non abbiamo avuto bisogno di alcuna task force di super esperti e ovviamente non potevamo neppure permettercela ricorda Bazzo e pertanto abbiamo proceduto con una semplice ma determinata ordinanza sindacale: un provvedimento necessariamente restrittivo, che si è rivelato efficace e ha prodotto i risultati sperati, come possiamo vedere ancora oggi».

Il sindaco riconosce che si è trattato di una scelta «difficile e per certi versi impopolare. Qualcuno - ricorda - ha contestato me e la maggioranza consiliare e addirittura c'è chi ne ha fatto una questione personale con me e addirittura con la mia famiglia. Avevo messo in conto possibili reazioni del genere, anche se la realtà, pure sotto questo profilo, si è rivelata più pesante del previsto. In ogni caso, nella forma e nella sostanza, era quella la scelta da fare. Lo abbiamo fatto e credo di poter dire che abbiamo fatto bene».

Perché l'ordinanza avesse successo, tuttavia, era necessario «che i cittadini la comprendessero e la osservassero con responsabilità e alla fine così è stato», sottolinea ancora Bazzo, evidenziando che «un altro fattore fondamentale, che ha influito anche sulla condotta di ciascun individuo, è stato il contributo dei medici di base che per primi hanno intercettato la gravità dell'impennata del contagio in termini temporali e da subito si sono attivati per segnalare e arginare il fenomeno. Il loro presidio su Carlino è stato determinante».

La riflessione del sindaco si rivolge poi al prossimo futuro e «alle conseguenze dei nostri comportamenti». A questo proposito Bazzo, che lavora come infermiere all'ospedale di Latisana, ribadisce che «per certi versi Carlino è stato lo specchio dell'Italia: abbiamo visto come il virus si diffonde velocemente, camminando sulle nostre gambe, ed abbiamo riscontrato come i contagi siano stati immediatamente ridimensionati con le buone pratiche e il buon senso. Sulla nostra comunità si è concentrata un'attenzione mediatica che non ha precedenti, ma che in qualche modo ha contribuito a farci tenere alta l'attenzione contro il contagio e a farci raggiungere la condizione attuale, che ora dobbiamo mantenere e migliorare».

Il sindaco infermiere lancia un messaggio di speranza a tutta la cittadinanza, che riguarda la salute collettiva e il suo miglioramento, e si riferisce anche alle categorie economiche, alle quali il Comune esprime la propria vicinanza, con un'iniziativa concreta. «Stanziando 15mila euro e ricevendone altrettanti dalla Regione spiega Bazzo puntiamo a ridurre e a dilazionare la Tari. Così gli operatori economici potranno pagare di meno e con più calma» (informazioni contattando il Servizio Tributi del Comune: 0431-687829 e tributi@comune.carlino.it.).

