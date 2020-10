IERI POMERIGGIO

OSOPPO Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada regionale 49 Osovana. A perdere la vita un'automobilista croato di 49 anni. Il sinistro si è verificato verso le 17.45 nel tratto dell'arteria tra la rotonda di Tomba di Buja e il collegamento con la strada regionale 463 di accesso alla zona industriale di Rivoli di Osoppo. A scontrarsi semi-frontalmente al km 19+800 un autoarticolato austriaco e una berlina, un'Audi, con targa slovena, condotta dal croato classe 1971. L'impatto è stato violentissimo, la vettura ha urtato il lato sinistro della motrice del tir, imbarcandosi e terminando la corsa ruote all'aria diversi metri oltre il luogo dell'impatto. Sul posto, allertati dagli altri automobilisti in transito, sono intervenuti i sanitari del 118 inviati dalla centrale Sores di Palmanova con un'ambulanza, l'elisoccorso e i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona che hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere il conducente dell'auto, per il quale non c'è stato nulla da fare; troppo gravi le ferite riportate, l'uomo è deceduto sul colpo. Illeso invece il camionista, dipendente di una ditta di Spittal. I vigili del fuoco hanno poi proceduto alla rimozione dei mezzi che avevano bloccato la circolazione nella zona, con il traffico deviato sulla viabilità circostante. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo e della stazione di Buja che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA