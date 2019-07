«A 2 mesi il sistema immunitario è già in grado di dare risposte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPERTOUDINE È meglio contrarre la malattia naturale o effettuare la vaccinazione? Perché si vaccina contro malattie ormai scomparse in Italia? I vaccini sono sicuri? Sono efficaci? Come arrivare ad una scelta consapevole, quali strumenti abbiamo a disposizione per scegliere tra vaccinare o non vaccinare? A fugare dubbie sfatare luoghi comuni sulle vaccinazioni pediatriche ci ha pensato un esperto, il dottor Franco Giovanetti, dirigente medico del Dipartimento di prevenzione Asl CN2 del Piemonte. Perché si inizia a vaccinare subito dopo...