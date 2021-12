DISCO VERDE

UDINE Approvato il protocollo aggiornato fra il Governo e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto per la nuova concessione autostradale trentennale in house alla Spa Alto Adriatico, chiamata a raccogliere l'eredità della rete di Autovie venete a cominciare dall'A4 fra Venezia eTrieste. Proprio sotto l'albero di Natale, dopo lunghe e vane attese che hanno scandito i mesi scorsi, lo sblocco è avvenuto nel pomeriggio di ieri per mano del Cipess, (ex Cipe), ossia il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il protocollo rappresenta un aggiornamento di quello sottoscritto a suo tempo dall'allora ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e dai presidenti regionali Luca Zaia e Debora Serracchiani. Assieme a tale documento, il Cipess ha varato anche il piano economico-finanziario della newco Alto Adriatico (capitale attuale 6 milioni di euro), partecipata per due terzi dal Fvg e un terzo dal Veneto. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Fvg Massimiliano Fedriga e dall'amministratrice della newco, Anna Di Pasquale.

LE TAPPE

Ora comincia la partita cruciale per arrivare al rilascio della concessione vera e propria. Non si creda che sia una questione di breve tempo: i più ottimisti fra gli operatori e i politici indicano l'inizio del 2023, tuttavia i più pragmatici allungano a fine 2023 o inizio 2024 il tempo realisticamente necessario. Ecco perché: innanzitutto la deliberazione del Cipess dovrà ora essere esaminata e approvata dalla Corte dei conti centrale, a Roma. Successivamente il Ministero dell'Economia e quello delle Infrastrutture dovranno emanare un decreto interministeriale di approvazione e infine questione delle questioni prima della concessione occorre che la newco corrisponda al concessionario uscente Autovie il cosiddetto indennizzo di subentro, calcolato sulla base dei massicci investimenti realizzati: siamo infatti a una cifra che ormai supera il mezzo miliardo di euro. Vero è che nel caso di Autovie e della newco si tratta pur sempre di una partita di giro che vede la Regione Fvg impersonare il ruolo di controllore, ma è altrettanto vero che non è stata ancora perfezionata la complessa operazione di travaso delle azioni di Autovie dalla finanziaria regionale Friulia alla Regione medesima. Un aspetto che seguita a disturbare il sonno degli addetti ai lavori, poi, è la liquidazione dei loro pacchetti azionari ai soci privati di Autovie, in primis istituti di credito e società assicurative, per una massa finanziaria complessiva di circa 150 milioni di euro. Su tale importo da parecchi anni non c'è condivisione: i privati chiedono di più, ma la parte pubblica resiste sulle proprie posizioni. Resta da vedere chi, al fondo delle cose, si assumerà la responsabilità di decidere cosa e ancor più come fare. E di soldi quando si parla? Semplice: al versamento dell'indennizzo deve affiancarsi la rinegoziazione con la Banca europea degli investimenti e la Cassa depositi e prestiti della linea di credito fino a 600 milioni di euro a suo tempo accordata ad Autovie venete per sostenere i costi della terza corsia lungo l'A4 alla quale tuttora manca verso oriente il tratto fra lo snodo di Palmanova e Villesse e il tormentoso tratto fra Portogruaro e San Donà di Piave. E non è probabile che i soli introiti da pedaggio possano sostenere l'urto di una spesa ulteriore che sfiora il miliardo da erogare entro il 2026-2027. «Finalmente si compie oggi un passaggio fondamentale per cui abbiamo posto le basi anni or sono» dichiara Debora Serracchiani (Pd).

Maurizio Bait

© RIPRODUZIONE RISERVATA



