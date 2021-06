Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOUDINE Diciotto milioni di euro il valore economico distribuito sul territorio, di cui 9 milioni a beneficio dei 129 dipendenti e 2,8 milioni come pagamenti per le commesse ai fornitori locali: 45, per il 64% costituito da micro e piccole aziende, con attenzione anche alle start up. Si aggiungono le imposte versate in Friuli Venezia Giulia e i canoni di concessione. Si contano, inoltre, i 4,2 milioni di investimenti sulle tre...