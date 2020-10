I DATI

CAVAZZO CARNICO Sono stati 6 i milioni di euro investiti nel 2019 da A2A in Friuli Venezia Giulia per il mantenimento e lo sviluppo degli impianti, tra cui interventi di manutenzione straordinaria presso la centrale termoelettrica di Monfalcone e interventi per migliorare la sicurezza sismica delle dighe e delle relative opere accessorie nel sistema idroelettrico di Udine (Diga dell'Ambiesta tra Verzegnis e Cavazzo Carnico) e Diga del Lumiei, in comune di Ampezzo. Ben 10 poi i milioni di euro spesi in forniture (di cui oltre 4 milioni a beneficio di micro e piccole imprese) e 9 milioni di euro erogati come costo del lavoro ai 147 dipendenti impiegati sul territorio. Sono state assunte 4 persone a tempo indeterminato. Inoltre, i dipendenti di A2A hanno beneficiato di oltre 3.800 ore di formazione, principalmente legate ai temi della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro mentre si è registrato un solo infortunio. Complessivamente la società in regione ha generato e distribuito valore per 25 milioni di euro. I dati sono emersi nel corso della presentazione della quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale. L'impegno del Gruppo verso una transizione energetica sostenibile ha visto evitata l'emissione di 270mila tonnellate di CO2 grazie alla produzione rinnovabile degli impianti idroelettrici e sono state ridotte del 53% le emissioni di CO2 della Centrale Termoelettrica di Monfalcone. Infine grazie alle attività di collaborazione con le scuole nei primi mesi dell'anno scolastico 2019-2020 sono stati organizzati 2 laboratori didattici sul tema dell'Istruzione di qualità nelle scuole primarie Mediis-Ampezzo ed E. Toti di Monfalcone, coinvolgendo oltre 160 bambini. Oltre 2.000 studenti, docenti e cittadini sono stati coinvolti in visite guidate agli impianti del Gruppo.

