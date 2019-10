4 Novembre, una lunga lista di cerimonie nei quartieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CELEBRAZIONIUDINE Udine si prepara alle celebrazioni per il 3 novembre, anniversario della liberazione della città di Udine dall'occupazione austro-tedesca nel 1918, e della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre. Venerdì primo novembre, alle 11, il gruppo Alpini Udine Est onorerà i Caduti presso il monumento di Laipacco: seguirà la deposizione di una corona al monumento Divisione Acqui in via Cefalonia. La cerimonia proseguirà presso il monumento ai Caduti all'esterno della Chiesa di San Gottardo e si...