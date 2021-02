L'INIZIATIVA

CAERANO Un parcheggio, una cassa per la musica e tanta energia. Tre semplici ingredienti che hanno aiutato sia Filippo Marchesan, istruttore di zumba, sia la comunità di Caerano e dintorni, a ritrovare la forza per ripartire e riavvicinarsi un po' alla normalità. «Il mondo dello sport e del fitness, come quello dei teatri, delle discoteche, dello spettacolo e della cultura, sono ritenuti settori di serie B. Non possiamo lavorare e non riceviamo i ristori da dicembre 2020 - spiega Filippo, fondatore della scuola di danza Twister Dance Project attiva dal 2013, uno dei primi a reinventarsi e adottare la modalità all'aperto già ad inizio novembre, grazie al sostegno dell'amministrazione comunale - Alcuni colleghi avevano iniziato ad utilizzare le piattaforme online, ma a noi non bastava. Le persone dopo una giornata di smart working o didattica a distanza hanno bisogno di cambiare aria, oltre che di energia collettiva e condivisione».

APPUNTAMENTO FISSO

Ogni giovedì e sabato a partire dalle 14,30 agli impianti sportivi di Caerano, una cinquantina di donne e ragazze sfogano lo stress e la negatività, causati anche dalla pandemia in corso. Le speranze di tornare presto ai livelli pre pandemia, per questo mondo che sarà forse l'ultimo a poter riaprire, sono poche e si confida solo in una campagna di vaccinazione di massa, che è già risultata molto efficace in altri Paesi del mondo. Filippo esclude di poter riaprire il 5 marzo, visto l'aumento dei casi, ma la voglia di tornare a lavorare e a ballare è tanta e denuncia il fatto di aver permesso al virus di galoppare per tutto l'inverno.

L'APPELLO

Filippo vuole rivolgere un appello ai cittadini e uno ai governanti: ai primi chiede di rispettare le norme anticovid anche in zona gialla, al fine di migliorare la situazione e di ricominciare il prima possibile. Ai secondi più tutela e rispetto verso questo settore, finito e sfinito da un anno di sacrifici e chiusure continue e di poter riaprire in sicurezza con tutte le accortezze del caso. «Le palestre hanno la possibilità di essere pulite, igienizzate, arieggiate continuamente e non mancherebbe l'uso della mascherina e del distanziamento sociale - sottolinea - l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e in questo modo non si sta rispettando un punto fondamentale della Costituzione». La speranza, ovviamente, è di poter tornare al più presto alla normalità con il proseguo della campagna vaccinale. Intanto, però, ci si può sfogare all'aria aperta.

Benedetta Basso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA