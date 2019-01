Zorzi: «Nessun ordine ai sindaci, ma appoggiamo la protesta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REAZIONETREVISO «Noi non diamo ordini ai sindaci, che sono stati eletti dai cittadini. Ma contestiamo fermamente il decreto sicurezza e partendo da questo condividiamo tutte le iniziative che sono rivolte a cambiare una legge che riteniamo assurda: dalla disobbedienza esplicita dei sindaci alla volontà dell'Anci di mettere in piedi un tavolo di concertazione con il governo». Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Pd, prova a non esasperare i toni. Il partito non dirà ai propri sindaci eletti nei comuni della Marca se applicare o...