CONEGLIANO Non solo sport e concerti alla Zoppas Arena, che in tempo di distanziamento e precauzioni si trasforma in grande ambulatorio vaccinale. Il palazzetto dello sport ospita, infatti, la maxi campagna vaccinale dell'Usl2 rivolta ai ragazzi dai 12 ai 14 anni. È la terza fase che segue quelle al Palaverde di Treviso e al Palamazzalovo di Montebelluna. Da ieri fino al 30 giugno saranno invitati a vaccinarsi circa cinquemila ragazzi. I vaccini che vengono somministrati sono Hpv (Papilloma virus), richiamo difterite-tetano-pertosse-polio e vaccinazione contro il meningococco A,C,W,Y agli adolescenti (femmine e maschi) delle classi di nascita 2006 e 2008.

Alla Zoppas Arena sono state allestite cinque postazioni di lavoro, adeguatamente distanziate, che consentono quindi il regolare accesso dei ragazzi accompagnati da un solo genitore: vengono sottoposti a vaccinazione oltre cinquecento ragazzi al giorno. In campo operatori del servizio igiene e sanità pubblica, supportati dalla protezione civile e dal Suem 118 provinciale. La polizia locale garantirà la regolare viabilità con massimo distanziamento fin dalle operazioni di parcheggio. «La maxi campagna vaccinale spiega Anna Pupo, direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'Usl2 - è stata resa possibile dall'utilizzo di tre maxi strutture dislocate in altrettanti punti strategici dei tre distretti aziendali, e consente di recuperare i cicli vaccinali sospesi durante l'emergenza Covid».

La campagna vede coinvolti complessivamente 15mila ragazzi nell'arco di un mese. La prima tornata di vaccinazioni al Palaverde ha visto vaccinati 5.150 ragazzi, cui sono state somministrate 7.262 dosi di vaccino. Il secondo step al Palamazzalovo ha visto vaccinati oltre 4mila ragazzi, sui 5500 convocati. «La maxi campagna vaccinale messa a punto dall'Usl2 sottolinea il direttore generale Francesco Benazzi rappresenta un modello innovativo a livello organizzativo in ambito nazionale, che ha raccolto un alto gradimento da parte delle famiglie. Ai ragazzi, ai genitori e a tutti gli operatori coinvolti va il mio ringraziamento per la collaborazione che ci ha permesso, nell'arco di un solo mese, di recuperare tutte le vaccinazioni non effettuate durante il periodo del lockdown». I dati di copertura vaccinale, registrati nei bambini nati nel 2018 per i quali l'immunizzazione è proseguita anche in fase epidemica, sono buoni, con coperture prossime al 94% sia per l'esavalente che per morbillo-parotite-rosolia-varicella. «Il nostro ringraziamento va ai genitori di questi bambini che hanno scelto, anche in un momento difficile, di proteggere i loro figli con le vaccinazioni prescritte afferma Pupo - Con l'intervento nei tre palasport mettiamo in campo un grande sforzo per l'immunizzazione anche dei ragazzi». Saranno ovviamente adottate tutte le misure di sicurezza nel rispetto della prevenzione dal rischio di contagio da Covid19. «Questa nuova massiccia operazione di sanità pubblica - sottolinea Benazzi segna un passo avanti importante nell'ambito della ripresa delle nostre normali attività, anche nell'ambito della prevenzione». L'Usl ha anche avviato la graduale riapertura dei Cup, i centri unici di prenotazione. Per il distretto di Pieve di Soligo, i cup degli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30. Per garantire un accesso ai servizi in sicurezza qualora agli sportelli si dovessero formare degli assembramenti, l'utenza verrà invitata ad attendere all'esterno della struttura. zzo delle casse automatiche.

