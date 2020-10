L'APERTURA

CONEGLIANO Il nuovo Covid Point alla Zoppas Arena di Conegliano ha aperto i battenti puntuale, ieri mattina alle 7 dopo le polemiche dei giorni scorsi per le lunghe code e l'attesa di ore nella sede del distretto socio-sanitario di via Galvani. Il traffico è stato regolare, nonostante le condizioni meteo, e le operazioni si sono svolte ordinatamente in modalità drive-in. Presente anche Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2 Marca Trevigiana: «È andata bene. Con la doppia fila di auto tutto si è svolto molto più in fretta e si è evitato l'imbuto che congestionava il traffico in via Galvani. Nell'intera giornata di sabato a Conegliano si sono sottoposte ai tamponi 288 persone, un flusso ridotto rispetto agli altri giorni a causa della pioggia, normalmente ne facciamo oltre 330. L'andamento è stato fluido, senza problemi e la gente sembra soddisfatta».

ORARI E INFORMAZIONI

L'orario era suddiviso in due fasce: la mattina per i minorenni e il pomeriggio per i maggiorenni, ma si sono presentati comunque già dall'apertura diversi adulti. Oggi il Covid Point è accessibile dalle 7 alle 13, con accesso indifferenziato. «Abbiamo accolto tutti indistintamente ha detto la dottoressa Paola Paludetti che dirige il distretto indipendentemente sia dall'orario sia dall'età. In qualche caso abbiamo accettato anche utenti provenienti da distretti vicini, residenti in paesi limitrofi alla zona di competenza del nostro distretto». Il Covid Point è un riferimento per 28 Comuni della Sinistra Piave e nelle settimane precedenti era stato preso d'assalto prima dai turisti rientrati dalle vacanze, poi dai dipendenti delle aziende-focolaio e dagli insegnanti, in seguito dagli scrutinatori, creando le difficoltà di gestione che tante polemiche hanno suscitato, costringendo alla scelta di una sede più idonea.

I RISULTATI

Le attese sono state al massimo di 15 minuti sabato mattina e l'ultima ondata è stata conseguente ai casi positivi nelle scuole e a adulti che, prevalentemente per motivi di lavoro, si sono trovati in contatto con persone contagiate. All'aumento dei casi registrati complessivamente e dei relativi tamponi eseguiti non è corrisposto tuttavia un incremento delle richieste di mascherine e gel igienizzanti. Nelle farmacie si registra per ora una situazione tranquilla su questo fronte, probabilmente perché, rispetto ai mesi passati, questi prodotti si trovano con facilità. E martedì apre i battenti l'ex Foro Boario a Oderzo.

LE FARMACIE

Diversa è la situazione sul fronte dei vaccini antinfluenzali. Franco Gariboldi Muschietti, presidente di Farmacieunite: «È una situazione difficile. Quotidianamente ci richiedono il vaccino e le farmacie non sono in grado di rispondere alla domanda. Dei 17milioni e 800mila previsti per tutta Italia, 1,5 sono destinati al Veneto, un numero appena sufficiente per le fasce a rischio, vale a dire per lo più anziani e bambini. Chi lo vuole, in farmacia non lo trova e non lo può neanche prenotare. Se la Regione decidesse di destinare una parte di quelli disponibili per il pubblico alle farmacie e ai privati ci sarebbe comunque un problema tecnico. I pacchi sono multidose, con 30/50 vaccini all'interno e noi non li possiamo sconfezionare». La situazione è stata sottoposta all'assessore regionale Lanzarin e si attende la risposta. Il problema della grande richiesta sembra essere stato in qualche modo sottovalutato, non tenendo conto che si tratta di un anno particolare. Le scorte previste si sono rivelate insufficienti e la produzione delle aziende sta riprendendo ora.

Chiara Dall'Armellina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA