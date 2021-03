IL VERTICE

TREVISO «Troppo nervosismo, troppe proteste. Stiamo perdendo la compattezza del lottare tutti assieme dimostrata nel precedente lockdown. Purtroppo, invece, il virus resta compattissimo». Il prefetto Maria Rosaria Laganà ammette che, negli ultimi tempi, la tensione è salita. E l'ingresso in zona rossa sta provocando fin troppi disagi. «Mi arrivano lettere di genitori che chiedono di riaprire le scuole, almeno quelle per i più piccoli - rivela il prefetto - tanti sindaci vorrebbero riaprire almeno gli asili nido dicendo che, in fin dei conti, i bambini li usano come laboratori. A tutti dico: non si può». Laganà è poi convinta che tante proteste si traducano in cattivi messaggi per i più giovani, già costretti a far fronte a una situazione pesante come l'impossibilità a uscire di casa e l'obbligo di seguire le lezioni a distanza. Anche di questo ha parlato ieri mattina nel corso del tavolo di sicurezza dove l'argomento Covid ha tenuto banco. E dove è emersa una preoccupazione: il timore per le gite fuori porta nei giorni del blocco totale. «I controlli saranno intensificati - sottolinea il prefetto - terremo sotto osservazione non solo i centri storici ma soprattutto quei luoghi tradizionalmente deputati alle gite brevi. Penso alla Restera a Treviso, ai parchi, alle colline del prosecco o al Piave. Lo scorso anno tanti sindaci si lamentavano del traffico nelle stradine secondarie. Ddobbiamo essere pazienti e osservare le regole. Ma avviso che ci sarà zero tolleranza per le trasgressioni».

LA SCUOLA

Niente da fare: i laboratori delle scuole non possono essere concentrati in giorni specifici. E così Mom deve continuare a far girare i propri bus e le proprie corriere praticamente vuote. Non c'è alternativa. L'argomento è stato al centro dell'incontro andato in scena ieri pomeriggio sempre in Prefettura tra la stessa azienda del trasporto pubblico locale, l'ufficio scolastico di Treviso e quello del Veneto, con le dirigenti Barbara Sardella e Carmela Palumbo, e tutti i presidi delle scuole trevigiane, più Stefano Marcon, presidente della Provincia, socio di maggioranza relativa di Mom. Nonostante la zona rossa, la presenza dei ragazzi nelle scuole per i laboratori è sempre garantita, così come per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Il punto è che le attività in presenza sono distribuite nell'arco della settimana. E quindi si muovono pochi studenti ogni giorno. Per dare un'idea, lunedì su 9 bus transitati per Conegliano poco prima dell'ingresso nelle scuole, si sono contati appena 14 ragazzi.

LA RICHIESTA DI MOM

Al momento si trasportano pochi passeggeri con un sistema che potrebbe garantire lo spostamento complessivo nella Marca di qualcosa come 10mila persone. «Avevamo chiesto di concentrare i laboratori in alcuni giorni della settimana in modo da poter ridurre il servizio nelle altre giornata spiega Giacomo Colladon, presidente di Mom a livello organizzativo, però, non è stato possibile». La società del trasporto pubblico locale non alza alcuna polemica. Fatto sta che il sistema attualmente è sovradimensionato. Con tutto ciò che ne consegue a livello di costi. «Nelle giornate senza i laboratori dice Colladon avremmo potuto tagliare tra i 120 e i 140 turni». In sostanza si sarebbe seguito l'orario estivo. Invece niente da fare. Ad oggi Mom ha tolto solamente le corse di rinforzo. Le altre non si possono toccare. Restando all'esempio di Conegliano, i 14 studenti erano sparsi su corse provenienti da diversi territori. Di conseguenza non può esserci una riduzione.

Paolo Calia

Mauro Favaro

