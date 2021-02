LA RICHIESTA

TREVISO A cena in zona gialla e a pranzo in zona arancione nei locali che garantiscano il giusto distanziamento: il comitato tecnico scientifico ha recepito le indicazioni di Fipe e di molte associazioni, tra cui Treviso Imprese Unite ma non ha ancora dato una risposta univoca. Nemmeno l'ampiezza e la distanza delle sale pare essere sufficiente per gli esperti, secondo cui le riaperture serali «potrebbero modificare l'efficacia della mitigazione del rischio». Il Cts non la pensa quindi come il vice ministro uscente Pierpaolo Sileri, secondo cui riaprire sarebbe invece necessario, oltre che sicuro. La palla passa al nuovo governo, che dovrà decidere se stare dalla parte dei ristoratori. Se il provvedimento dovesse essere preso, nella Marca riaprirebbe un locale su due.

LE REGOLE

Di certo c'è che la possibilità di dare il via libera alle cene in zona gialla, e anche ai pranzi in zona arancione, dovrà essere in ogni caso accompagnata dal massimo rigore sull'applicazione delle misure di sicurezza sanitaria: distanziamento di almeno un metro non solo tra i tavoli ma anche nelle aree di passaggio, l'utilizzo sistematico dei dispositivi di protezione individuale per gli addetti al servizio, e l'esposizione di una chiara informativa all'esterno dei locali con l'indicazione della capienza massima. «Se si dovesse arrivare a questo risultato sarebbe un traguardo significativo che arriverebbe grazie a un confronto non certo urlato, ma molto intenso e propositivo commenta Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, la federazione italiana dei pubblici esercizi-. Dopo un anno nel quale le nostre attività sono state costrette a rimanere chiuse o a lavorare in condizioni proibitive, nei tavoli istituzionali abbiamo fatto sentire la nostra voce». Come dire: ora tocca al governo decidere. La fiduciaria della Fipe di Treviso, Dania Sartorato, ha seguito da vicino i tavoli e si dice fiduciosa. «Sarebbe un cambiamento importante nell'approccio alla questione sicurezza nei pubblici esercizi - conferma - Siamo consapevoli che non tutti i locali potranno riaprire anche la sera fino alle 22, ma senz'altro sarebbe una percentuale importante. Sarà il prossimo governo ad avere l'onere di valutare la possibile traduzione delle istanze avanzate dalla categoria in un provvedimento».

LE MISURE

Se la misura dovesse in porto, saranno favoriti i locali con posti a sedere distanziati. Ma il distanziamento di un metro, come detto, dovrà essere rispettato anche nelle aree di passaggio e non solo tra i tavoli. In più rimarrà invariato l'uso obbligatorio delle mascherine per tutti gli addetti al servizio al tavolo (e per gli spostamenti all'interno del locale ovviamente anche i clienti dovranno indossarle, ndr) e ogni esercizio dovrà indicare chiaramente quante persone può ospitare al suo interno. «Sarebbe una conquista davvero fondamentale che andrà affrontata con responsabilità» conclude Sartorato. Anche Treviso Imprese Unite vede uno spiraglio di luce. «Le indiscrezioni che abbiamo avuto sono possibiliste - annuncia Andrea Penzo Aiello - e anche sulle tempistiche ci è stato detto che con la riapertura del 15 febbraio degli impianti da sci potrà esserci un'accelerazione verso questa misura. Siamo fiduciosi e ottimisti, c'è qualche spiraglio per ricominciare a vivere e lavorare».

LE DOMANDE

Resterà poi da capire se il provvedimento potrà essere esteso anche alla somministrazione con servizio al tavolo o se è inteso solo per la ristorazione. «Quello che conta è che, dopo mesi di battaglie da diversi fronti, il cts torni sui suoi passi e si esprima a favore dell'apertura dei ristoranti anche a cena in zona gialla e a pranzo in zona arancione. Ovviamente - aggiunge, con un rivolo di polemica - gli onori andranno alle due associazioni di categoria che si sono mosse per ultime, ma che hanno la forza di essere ad oggi le uniche storicamente riconosciute dalle istituzioni. Noi comunque continueremo a lottare per i nostri diritti, perché quello che ci interessa, quello con cui viviamo non sono i titoli sui giornali ma i risultati che otterremo». Veneto Imprese Unite nel frattempo sarà il 15 febbraio di fronte alla sede regionale dell'Inps di piazzale Roma a Venezia per portare la richiesta di accelerare l'invio delle casse integrazioni, ad oggi ferme a novembre.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA