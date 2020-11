LE REAZIONI

TREVISO Quattro giorni d'angoscia. E poi, alle 20,30, il sospiro di sollievo. Per il momento il Veneto resta zona gialla e dunque patisce solo in minima parte le limitazioni prevista dal nuovo Dpcm. La situazione resta invariata, coprifuoco delle 22 a parte. C'è chi quasi si scioglie in un pianto liberatorio. Ristoratori, baristi, appesi ad un filo. Dentro i locali chiusi a cercare di far quadrare i conti degli ordini e i turni del personale. Con l'ansia, notti insonni e un'idea davvero precaria di futuro. Essere zona gialla significa soprattutto per il mondo della ristorazione continuare a lavorare e poter tenere aperto fino alle 18. Il sindaco di Treviso, dopo una giornata trascorsa al fianco degli esercenti, si dice sinceramente soddisfatto: «Credo che quello del Governo sia un atto di responsabilità. Questo posizionamento deve essere visto che un atto di fiducia nei confronti di una cittadinanza che si è distinta per senso civico e per consapevolezza. Dobbiamo continuare in questa direzione, e non sederci sugli allori. Se le cose dovessero peggiorare, il passo successivo è la zona arancione e questo implica chiusura».

L'APPELLO

La raccomandazione è quella di tener alta la guardia. «Ero con loro nell'angoscia delle ore che hanno passato, in cui non era neanche possibile programmare turni e ordini. L'importante ora è continuare a lavorare seguendo le prescrizioni, senza mollare». Nelle case e nelle cucine di Treviso la gioia è davvero tanta. «Sono felice - conferma Stefano Zanotto di Arman e Terrazza San Tomaso -, ma siamo ridotti a gioire per lavorare, facendo un servizio al giorno e neanche quello più redditizio». Anche Isidoro Rebuli, presidente del Consorzio Valdobbiadene e titolare di una storica trattoria in zona Unesco, torna a respirare. «Dopo due giorni di grande tensione finalmente la bella notizia, possiamo lavorare! (almeno al 50% vista la chiusura serale). Bisogna convivere con questo virus, seguendo tutte le precauzioni ma continuando a vivere: una chiusura porterebbe alla morte sicura di molte attività. Mio nonno diceva che l'importante è la salute, ma la salute senza soldi è metà malattia. L'importante è che tutti ci impegniamo seguendo i protocolli per combattere e vincere questo pericoloso virus». La chat della Fipe sembra impazzita. Tutti i ristoratori vogliono commentare lo scampato pericolo. «Poteva andare peggio - conferma infatti la referente per Treviso Dania Sartorato -. Stiamo tutti festeggiando in chat. Dopo giorni di angoscia: per questo sarebbe ora di finirla con le bozze che ci fanno vivere in agonia. Fino a ieri sera non si capiva se chiamare il personale al lavoro no. Adesso è giusto anche tirare un sospiro di sollievo dopo questa lunga giornata».

INCERTEZZA LOGORANTE

L'attesa però è stata dura. E i modi e i tempi in cui vengono emanati i Dpcm fiaccano la resistenza delle categorie. Domenica sera, poi lunedì, infine martedì. Ieri però commercianti, esercenti e cittadini hanno iniziato a riferirsi al sindaco per dare un significato a questa attesa. E nel pomeriggio, Conte ha sbottato sui social. «C'è un Dpcm firmato e pubblicato nel sito del Governo. Eppure a poche ore dall'entrata in vigore delle nuove misure d'urgenza, non sappiamo ancora in che zona ci troviamo. I nostri esercenti, i nostri negozianti, i nostri ristoratori, non sanno ancora se domani dovranno alzare o meno le serrande. È una situazione surreale. Con il risultato che, nell'incertezza, si insinuano fake news con mappe colorate e vademecum». Così la pensano i ristoratori, fermi al bancone o seduti ai tavoli con la testa tra le mani. Michele Gemin, titolare del Dersut bar all'Appiani, mostra la bolla di ordinazione. «Cosa devo fare? Rischiare di trovarmi senza merce domani o comprarla con il rischio di dover chiudere? - chiede -. Come possiamo organizzarci in questo modo? È semplicemente snervante. Chi può lavorare in queste condizioni?». E sono in molti a pensarla così, da Santa Bona a San Zeno. Poi, finalmente, la notizia che scioglie i dubbi. «Ma dobbiamo stare tutti in campana - riprende Dania Sartorato - dobbiamo cercare di restare in zona gialla. Perchè, non nascondiamocelo, e soprattutto i numeri di Treviso spaventano. Il livello di attenzione deve essere altissimo perché siamo una città a rischio. Gustiamoci questa notizia, nella consapevolezza che se sbagliamo qualcosa, la chiusura è la prossima opzione».



