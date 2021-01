LA SOSPENSIONE

TREVISO I passeggeri scarseggiano. E Mom ferma le corriere. La società del trasporto pubblico locale ha annunciato che domani non ci sarà il servizio extraurbano. «A causa del prolungarsi dell'emergenza Covid spiegano dall'azienda guidata dal presidente Giacomo Colladon e in considerazione delle relative disposizioni normative che limitano la libertà di circolazione dei cittadini, le corse extraurbane verranno sospese». In questo periodo mancano molti passeggeri per la chiusura delle scuole superiori, che almeno fino all'inizio di febbraio continueranno con la didattica a distanza. In più, si è aggiunta la zona arancione, che di fatto blocca gli spostamenti dei cittadini se non per motivi di lavoro, salute e reale necessità. Di conseguenza le corriere si sono ulteriormente svuotate. Tanto che nei giorni festivi molti mezzi si sono ritrovati a viaggiare vuoti. Da qui la decisione di sospendere il servizio extraurbano per domenica proprio per ridurre il numero di corse senza passeggeri.

Il discorso è diverso per quanto riguarda il servizio urbano degli autobus: quello di Treviso sarà regolare. «Le eventuali riduzioni dei servizi vengono decise settimanalmente in base alle limitazioni vigenti», fanno sapere da Mom. Al momento la sospensione della circolazione delle corriere è limitata alla sola giornata di domani. «Negli altri giorni i servizi sono regolari, secondo gli orari previsti dall'esercizio invernale specificano dalla società eventuali ulteriori variazioni saranno comunicate tempestivamente». È anche e soprattutto una questione di costi. L'emergenza Covid ha già drasticamente ridotto le entrate. I ristori previsti a livello nazionale faticano ad arrivare. E in questa situazione non è pensabile far anche girare a vuoto una lunga serie di mezzi per tutta la provincia.

«Se chiuderemo il bilancio 2020 tentando di restare in equilibrio, le previsioni per il 2021 non ci consentono nemmeno di delineare un budget ha detto Colladon nel corso dell'audizione andata in scena l'altro ieri davanti alla commissione regionale Trasporti di fronte al crollo dei passeggeri, le aziende venete del trasporto pubblico locale oggi si trovano doppiamente penalizzate: meno passeggeri e meno contributi pubblici. È chiaro che così non si sta in piedi». Dopo il calo delle entrate registrato l'anno scorso sempre a causa della chiusura delle scuole (meno 10 milioni solo per la mancata vendita di biglietti e abbonamenti), oggi Mom è ancora alle prese con il nodo delle superiori: i ragazzi non torneranno in presenza almeno fino alla fine di gennaio. Poi tornerà subito sui banchi il 75% degli studenti (per la Marca 30mila ragazzi)? Ancora non è chiaro. Il punto è che per garantire il trasporto di tutti, Mom sarebbe chiamata a chiudere degli accordi con i privati per avere qualcosa come 120 mezzi aggiuntivi. Evitare di far girare in questo periodo dei mezzi a vuoto significa anche prepararsi un po' meglio per la ripresa del servizio a pieno regime, e oltre, che tutti si augurano possa accadere il più presto possibile.

