ZERO BRANCOLa minoranza di centrodestra va all'attacco del sindaco Luca Durighetto sul tentativo di vendita del terreno nel Villaggio Alpini, dove sorge un parco-giochi molto usato dai bambini. «Siamo contrari a vendere quel terreno - spiegano per la minoranza Elisabetta Bortoletto, Anna Durigon, Roberto Moretto e Moreno Grava -, Crediamo che l'amministrazione debba concentrarsi e lavorare per recuperare altrove i soldi per fare investimenti». La manifestazione d'interesse dei privati scadrà a fine settembre, dopo un primo tentativo...