Zara in centro: «Valore aggiunto per tutti»

LA NOVITA'TREVISO «L'arrivo di Zara a Treviso è un'ottima notizia di inizio estate». Così Guido Pomini, referente di Federmoda per Ascom Treviso commenta la notizia dello sbarco del colosso spagnolo in città. «Che un brand dalle spalle così larghe abbia scelto la nostra città alza senza dubbio il valore del commercio e questa è un'ottima prospettiva per tutti. Mi fa piacere poi che M1KA abbia trovato un altro luogo dove insediarsi, sebbene più defilato». Non c'è dunque il timore di una concorrenza alle vetrine che già sono in...