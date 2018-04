Zanon e De Zanet in lista con Camolei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMUNALI 2018TREVISO L'hanno già ribattezzata la lista dei commercianti. Di fatto intorno a Paolo Camolei si sono aggregati alcuni dei nomi del commercio che in questi cinque anni si sono distinti nei contenitore dell'assessore, da Treviso in Fiore a Cuor di Natale. C'è anche Petra De Zanet, transfuga dalla Lista Gentilini e poi approdata nel gruppo misto. Ma lo zoccolo duro di questa aggregazione è fatto di esercenti. Anche per questo il motto scelto è il coraggio di fare. Il pragmatismo come metodo di amministrazione, insomma. Paolo...