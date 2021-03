Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(p.cal.) «Il Governo non deve avere paura: riapra tutto. Così non si può continuare. Questa crisi va affrontata lottando, non scappando». Martino Zanetti, patron di Hausbradt, società leader nella produzione del caffè, tocca ogni giorno con mano gli effetti di una crisi devastante. E se il Covid è un problema, a suo modo di vedere lo è ancora di più mantenere l'economia ferma. «A breve conteremo i morti per la mancanza di lavoro -...