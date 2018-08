Zampese rassicura i residenti: «Disagi ma vi aiuteremo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A CA' SUGANATREVISO «Se quest'opera mi piace? Non mi permetto di criticare il lavoro di chi mi ha preceduto, soprattutto data la complessità di quest'intervento. Quel che è certo è che si tratta di un cantiere molto complicato. La fortuna è che l'impresa incaricata sa il fatto suo». Quando l'opera venne presentata dalla giunta Manildo, il neo assessore Zampese non fu tenero in consiglio comunale con il suo predecessore Marina Tazzer. Ma oggi, da un'altra angolatura, prende atto del lavoro compiuto e sa di misurarsi con un intervento...