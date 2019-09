Zampese: «A Santa Bona mai più allagamenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATREVISO Entro fine anno sarà completata la messa in sicurezza di via Santa Bona Vecchia e, per la prossima primavera, sarà pronto anche il bacino di laminazione di via Mandruzzato che dovrebbe finalmente risolvere il problema degli allagamenti. L'assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese risponde così a Enrico Renosto, ex consigliere comunale e attuale portavoce del comitato Quartieri Attivi, che domenica pomeriggio ha ancora una volta sottolineato come una parte di via Santa Bona Vecchia, all'altezza dell'incrocio con via del...