Zaia, vent'anni dopo è pace con Fondazione

IL RITORNOTREVISO L'ultima volta a Ca' Spineda per una visita ufficiale era ancora un giovane presidente della Provincia eletto da poco. Poi tra Luca Zaia e la Fondazione Cassamarca, soprattutto con il suo presidente Dino De Poli, è calato il gelo. Periodo durato più o meno vent'anni trascorsi tra polemiche - su tutte la diatriba nata attorno alla Cittadella delle Istituzioni all'Appiani, in cui De Poli voleva portare anche la Provincia mentre Zaia ebbe il coraggio di dire no rilanciando con l'operazione Sant'Artemio - reciproche...