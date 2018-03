Zaia avvisa: «La mia lista è per tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO Lui, finito nell'occhio del ciclone, fa marcia indietro; chi gli sta intorno gli tira bonariamente le orecchie; altri lo invitano a selezionare meglio le sue telefonate soprattutto se arrivano da certe trasmissioni. Anche il governatore Luca Zaia lo riprende: «Questa non è la strada giusta», sottolinea. Insomma Giancarlo Gentilini, ritornato nella grande casa leghista, non ci ha messo molto a far parlare nuovamente di sé. L'intervista telefonica rilasciata giovedì alla Zanzara, trasmissione di punta di Radio24, ha...