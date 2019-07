Voti telematici sbagliati 3. media col fiato sospeso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Voti sbagliati, tabellone da rifare. E cardiopalma per le famiglie. I primi esami telematici alle Stefanini non sono esattamente da promozione. Per problemi di natura tecnica la pubblicazione delle competenze della scuola secondaria è sospesa fino a lunedì 1. luglio. Chi avesse già scaricato il documento è invitato a scaricare nuovamente il documento corretto appena disponibile. Ci scusiamo per i disagi.Questo il messaggio apparso sul sito sabato notte dopo la pubblicazione online del tabellone finale degli esami di terza...