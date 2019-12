Voragine nelle casse del condominio Hesperia 8 mesi all'amministratore

LA SENTENZA

TREVISO Seconda condanna per Giorgio Campagner, l'amministratore di condominio finito a processo per gli ammanchi nelle casse del condominio Hesperia di via Don Mazza a Treviso. Chiamato a rispondere dell'accusa di appropriazione indebita, il 39enne ha rimediato una pena di due mesi di reclusione in continuazione con una precedenza sentenza, ovvero il patteggiamento a sei mesi e 400 euro di multa (pena sospesa) sempre per il buco nelle casse del condominio trevigiano. Il conto complessivo sale dunque a otto mesi di reclusione e 800 euro di multa. Il giudice ha disposto che la sospensione condizionale sia subordinata al pagamento di 13mila euro alle parti civili, rappresentate dall'avvocato Massimiliano Robba. Il risarcimento danni verrà invece stabilito in sede civile.

IL CASO

A trascinare in Tribunale l'amministratore di condominio sono stati, anche questa volta, i residenti del palazzo a due passi dalla Chiesa Votiva. Il patteggiamento si riferiva a un buco di circa 33mila euro nelle casse condominiali, questa l'ammanco era di poco inferiore ai 28 mila. Riferendosi a fatti tra il gennaio 2012 e il dicembre 2013, per parte degli importi contestati è stato assolto per intervenuta prescrizione. Resta il fatto che anche questa sentenza risulta favorevole alle vittime le quali, forti di due pronunce di colpevolezza, avranno più chance in sede civile per recuperare, se possibile, le somme sottratte.

LA SCOPERTA

a scoprire gli ammanchi erano stati proprio gli inquilini del condominio Hesperia i quali, da un giorno all'latro, si erano ritrovati senza gas. La sospensione della fornitura aveva permesso di scoprire che il denaro versato per le spese condominiali in realtà non era stato utilizzato per pagare le utenze, che erano state quindi staccate dalla società fornitrice del servizio.

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA