Vodafone non paga guerra sulle antenne

IL NODOTREVISO Ca' Sugana contro Vodafone, duello che rischia di sfociare in un contenzioso legale dagli esiti imprevisti. Anche a Treviso sta per concretizzarsi quanto già accaduto in città come Empoli, Lecce e altri piccoli comuni sparsi per l'Italia, dove la multinazionale della telefonia mobile ha smesso di pagare le concessioni di installazione delle proprie antenne. Un atto unilaterale, ma motivato: la telefonia, in base all'interpretazione data a una norma della comunità europea, va considerata come servizio pubblico e quindi un...