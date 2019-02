CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VITTORIO VENETOUn movimento civico trasversale che parte da un progetto condiviso di rilancio della città, quale alternativa ai due maggiori partiti, Lega e Partito Democratico, che da sempre si contendono la poltrona di sindaco. Su spinta di Partecipare Vittorio, da settimane un nutrito gruppo di vittoriesi, che già ha avuto un'esperienza in politica, ma anche molti neofiti, sono al lavoro per mettere in piedi un programma concertato quale base per una candidatura su cui far convergere le preferenze di molti vittoriesi. L'OBIETTIVO«Il...