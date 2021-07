Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VITTORIO VENETO «Sarebbe bello, ma non è il caso». Non c'erano stati maxi-schermi in piazza per la semifinale. E non ci saranno nemmeno per la finalissima di domenica. Vittorio Veneto dice no ad un maxi-schermo in piazza del Popolo o in una delle sue altre piazze. La pandemia ancora in corso impone il rispetto di alcune regole, in primis evitare gli assembramenti che in una finale calcistica non mancheranno, soprattutto se ci sarà la...