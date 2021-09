Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VITTORIO VENETOPrimo giorno di pensione, oggi, per il professor Domenico Dal Mas, negli ultimi nove anni dirigente scolastico dell'istituto Città della Vittoria, la scuola più frequentata della città con i suoi oltre mille studenti iscritti agli indirizzi economico (ex ragioneria), tecnologico (ex Itis) e professionale (ex Ipsia). Lunedì i docenti e una delegazione di studenti hanno voluto salutare il preside con una cerimonia, nella...