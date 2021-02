VITTORIO VENETO

Il 22 e il 24 maggio prossimi nella Marca Trevigiana si torna a respirare aria di Giro d'Italia con le tappe Cittadella - Monte Zoncolan del sabato e la Sacile - Cortina d'Ampezzo il lunedì. La scalata del Cansiglio sarà sicuramente il momento più emozionante sia per i corridori che per il pubblico. Come ci racconta Andrea Vendrame, corridore di Santa Lucia di Piave, che sarà al Giro d'Italia anche quest'anno con la maglia della Ag2r: «Il Cansiglio e il Montaner sono la mia seconda casa» ci racconta direttamente da Dubai, dove sta disputando il Uae Tour e ieri si è piazzato all'undicesimo posto nell'impegnativa quarta tappa con arrivo a Al Marjan Island, vinta da Sam Bennet della Deceunik.

LA SPERANZA

«La partenza da Sacile la conosco molto bene - continua Vendrame - È da lì che inizia sempre il mio allenamento. Affronto il Cansiglio in bicicletta quasi ogni giorno. Conosco persino ogni imperfezione dell'asfalto. Sapendo come sarà questa tappa, sicuramente ci posso anche provare per una fuga a lunga gittata e poi quello che viene viene. Esattamente come ci ho provato tante altre volte in questi ultimi quattro Giri d'Italia che mi hanno visto alla partenza. Vedendo poi il finale a Cortina, penso sarà una tappa abbastanza tosta, nella quale gli uomini di classifica cercheranno di far esplodere la corsa e i propri avversari. Così come conosco bene il finale con il Passo Fedaia e il Giau dove faccio di solito gli stage estivi in altura. E poi, oltre al Cansiglio, con il Montaner sarà davvero come sentirsi nella mia zona comfort: è stata la salita che mi ha regalato la vittoria al Giro internazionale del Belvedere, da under23 in maglia Zalf. La corsa che poi mi ha lanciato poi al professionismo».

IL PRECEDENTE

Il Cansiglio venne scalato anche nel 1966 nella famosa ventunesima tappa con partenza da Belluno e arrivo a Vittorio Veneto, nella quale si piazzò Lucillo Lievore, intervistato per tutta la durata della frazione da Sergio Zavoli, l'8 giugno. Il giorno dopo, il 9 giugno, la tappa partì da Vittorio Veneto e arrivò a Trieste e vinse il coneglianese Vendramino Bariviera. Quest'anno insomma il Giro d'Italia, edizione numero 104, non avrà arrivi o partenze a Treviso. Ci si dovrà accontentare del transito della carovana rosa. Si passerà nel trevigiano sabato 22 maggio nella tappa Cittadella - Monte Zoncolan, entrando da Castelfranco Veneto per salire verso Montebelluna per prendere così la Schiavonesca - Marosticana e transitando per Volpago, Arcade, Spresiano, e risalendo dalla Pontebbana, per Ponte della Priula, Susegnana, Conegliano, Orsago. Lunedì 24 maggio invece, con la Sacile - Cortina d'Ampezzo, dal comune pordenonese si transiterà per Orsago, Pinidello e Cordignano per poi scalare il Montaner e salire sul Cansiglio, affrontando la Crosetta, la Piana del Cansiglio. Poi si sconfinerà in territorio bellunese in picchiata verso Tambre prima di avviarsi verso l'Alpago e iniziare la salita verso Cortina d'Ampezzo, dopo aver scalato il Passo Fedaia e il Passo Giau. Altra discesa verso Cortina d'Ampezzo, per celebrare le Olimpiadi invernali Cortina - Milano che si svolgeranno tra Veneto e Lombardia nel 2026.

Tina Ruggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA