VITTORIO VENETO

Dodici mesi fa la sospensione, causa Covid, sia dell'attività del judo che del 33. torneo internazionale di Vittorio Veneto. Ma a un anno di distanza, la voglia di riprendere il cammino e guardare alla organizzazione delledizione numero 34 del prestigioso appuntamento è ancora maggiore in casa Città della Vittoria e del decano degli istruttori, il maestro Giampietro Vascellari, anche se la pandemia è riuscita a cambiare il comportamento di milioni di persone e del mondo dello sport. «In quei giorni - ricorda il maestro Vascellari - era in corso la più affollata manifestazione di judo d'Italia, la 33. International Judo Trophy Vittorio Veneto alla Zoppas Arena di Conegliano, con il solito contorno di migliaia di atleti e spettatori provenienti da 18 paesi europei.

LO STOP

Improvvisamente, e per la prima volta nel mondo dello sport, una competizione di tale livello venne interrotta a metà dello svolgimento». La cronaca di quei giorni è presto detta. Iniziata il venerdì sera con un affollato allenamento internazionale con la squadra campione nazionale della Gran Bretagna, la gara era partita il giorno successivo con un'applaudita esibizione di sbandieratori e figuranti in costumi d'epoca che aprivano la manifestazione, seguiti dalle gare a ritmo continuo sulle otto aree allestite. Continuati gli incontri per tutta la giornata, il torneo era arrivato fino a sera senza problemi. Grande quindi la sorpresa del giorno dopo quando, invece di continuare, è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della chiusura delle gare a causa del Covid.

I DISAGI

In quei momenti concitati non mancarono i disagi. «Certo - continua il maestro Vascellari - come chi si era sobbarcato migliaia di chilometri per poi dover rientrare, com'è successo per i due pullman di ukraini costretti a rientrare a Kiev, o peggio ancora per gli atleti della Romania messi in quarantena dagli agenti di frontiera del loro paese dopo aver scoperto che rientravano dal Veneto. Quel giorno fu il primo segnale di chiusura per il judo italiano che purtroppo stiamo ancora subendo. In questo sport si insegna però che la caduta fa parte della vita e l'importante alla fine è sapersi rialzare per poter ripartire meglio di prima. Quindi appena le condizioni sanitarie lo permetteranno l'edizione numero 34 dell'International Trophy Judo Vittorio Veneto riprenderà, come prima e meglio di prima.

Michele Miriade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

