Vittima dello scherzo, assolto Radiolina

LA SENTENZATREVISO (de. bar.) È finito a processo con l'accusa di minaccia ai danni di tre ragazzini, contro cui secondo l'accusa avrebbe puntato anche la lama di un taglierino. Ma il 50enne Daniele Abalsamo, noto in città come Radiolina per quella sua abitudine di girare in bicicletta tra le vie del centro con la radio accesa a tutto volume, non è colpevole. Anzi: ieri nel corso dell'udienza conclusiva del processo a suo carico, finito con una assoluzione piena, era stato il menestrello su due ruote a finire vittima di una burla di cattivo...