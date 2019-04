Viti, danni per milioni «E non ci sono difese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RACCOLTI IN FUMOTREVISO A Farrò e Valleverde la vendemmia 2019 non si farà. Il danno stimato è del 75% almeno. A Rolle la percentuale di germogli danneggiati è del 60%. A Colbertaldo le viti colpite superano il 70%. Nella fascia che va dal Ponte di Vidor a Follina e comprende Bigolino, San Giovanni, il Follo, Guia la grandine ha distrutto il 30% del futuro raccolto. Il Consorzio Docg non azzarda cifre. «Il dato esatto sarà reso noto con il Cda di lunedì prossimo» anticipa Innocente Nardi. «Si capirà davvero alla fine di maggio, ma è...