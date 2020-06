Visite specialistiche anche di sabato pomeriggio. Ed esami radiologici, dalla Tac alla risonanza magnetica, pure di domenica mattina. È questo il fulcro del piano che l'Usl della Marca sta mettendo a punto per recuperare il più in fretta possibile tutte le prestazioni sanitarie non urgenti sospese durante il picco dell'emergenza coronavirus. Lo schema prevede il reclutamento di medici in più acquistando ore di servizio aggiuntive attraverso il regime della libera professione. Dopo l'ondata Covid, bisogna recuperare oltre 22mila visite non urgenti che erano state rinviate nei due mesi di blocco dell'attività ordinaria, dal 5 marzo al 4 maggio, all'interno degli ospedali trevigiani. La maggior parte delle prestazioni è già stata riprogrammata. I medici di famiglia hanno rivalutato la priorità che era stata assegnata a ogni prescrizione. E i Cup, i centri unici per le prenotazioni, stanno progressivamente richiamando tutti i diretti interessati per fissare nuovi appuntamenti. In questo contesto, a breve si potrà accedere agli ambulatori anche di sabato pomeriggio. E in caso di esami radiologici, se il paziente sarà d'accordo, pure di domenica mattina.

M.F.

