Considerata la particolare situazione che sta attraversando la sanità pubblica in merito all'epidemia di coronavirus, con le relative disposizioni che invitano a rispettare le distanze di sicurezza, l'Usl 2 invita tutta la popolazione a collaborare per cercare di contenere la diffusione del virus pubblicando un vademecum che prevede una serie di comportamenti da tenere riguardo alle prenotazioni delle visite e alle eventuali disdette. In primo luogo, per quanto riguarda le prenotazioni, invita la cittadinanza a ricorrere il più possibile ai servizi online disponibili nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it: dalla home page basta infatti cliccare su Servizi online. Chi non fosse pratico di computer, può utilizzare il telefono senza recarsi agli sportelli del cup, che rimane aperto ma ne viene sconsigliato il ricorso. Nel giorno della visita o dell'esame, l'Usl raccomanda di non presentarsi se affetti (o se è affetto un familiare convivente) da sintomi influenzali o comunque da febbre, tosse e raffreddore, ricordando però che è necessario annullare l'appuntamento. Per annullare una prestazione l'Usl fa espresso divieto di recarsi allo sportello: è possibile infatti disdire una prenotazione contattando il call center del cup o, per i distretti di Asolo e Treviso, attraverso il servizio online (l'Azienda consiglia questo canale) nel sito www.aulss2.veneto.it/prenotazioni e disdette.

