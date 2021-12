L'ESORDIO

CASTELFRANCO Primo giorno di obbligo di indossare le mascherine all'aperto, ed è il caos. Tra chi che afferma che non ne sapevano nulla, chi invece un po' ci gioca sopra e fa finta di niente e altri ancora che la alzano e l'abbassano quando necessario. «Abbiamo cercato di veicolare la notizia il più possibile ma continueremo a farlo se ancora c'è chi non sa di questo obbligo spiega il sindaco Stefano Marcon È un'ordinanza messa in campo dal giovedì, ci serve il tempo tecnico per organizzarsi. I controlli ci sono stati, la polizia locale ha presidiato il territorio e non si ravvisano grandi criticità. I numeri ci stanno dicendo che stiamo andando verso una situazione importante di contagi e credo che serva la collaborazione di tutti. Ci conto. Non dovrebbero servire nemmeno ordinanze restrittive, in sei anni non l'ho mai fatto. In questo caso si sta lavorando tutti in concerto per portare a casa il risultato ma serve la collaborazione di tutti».

I FAVOREVOLI

La città, tutto sommato, vede di buon occhio la mascherina anche all'aperto. «Per noi è la normalità afferma Marianne Gazzola sotto i portici di piazza Giorgione Anche i miei due figli la tengono sempre. Sono talmente abituati a indossarla che a volte la dimenticano anche quando siamo in auto. D'inverno fa pure comodo perché ci fa stare al caldino». Dello stesso parere anche Mario Bozzi: «Ci siamo abituati, non è un problema». Anche Simone e Nadia Tomaselli camminano per la città con la mascherina: «Ormai fa parte di noi. Lo si fa, sperando che serva a qualcosa». In città anche gli amanti del nordic walking, Paola e Franco B., rimettono la mascherina: «Lo troviamo giusto spiegano all'unisono Siamo andati nel Muson, partiti da Spineda e siamo arrivati a Castelfranco. Ci stiamo allenando per arrivare fino a Padova da Sant'Antonio. Quando ci alleniamo la abbassiamo e quando siamo in centro o in mezzo ad altre persone la tiriamo su». In centro ieri anche Barbara Grassi, presidente della ProLoco di Castelfranco Veneto. «Da cittadina obbediente la indosso spiega Spererei però che tutti si vaccinassero così che questa situazione non peggiori e si vada verso una soluzione definitiva».

IL DISAPPUNTO

Altri cittadini hanno invece espresso un po' di disappunto nel dover indossare la mascherina anche quando camminano da soli per il centro, distanti da altre persone. «Ok se fossimo vicini ad altri, ma quando siamo da soli ci manca l'aria», affermano. A Castelfranco Veneto ieri anche tanti turisti arrivati in città per i mercatini di Natale e per andare a trovare qualche parente. Persone da Padova, Follina, Bassano del Grappa, dal vicentino e anche da La Spezia. «Siamo venute a trovare dei parenti spiegano Camilla Tivegna e Marianna Motto Non sapevamo che la mascherina fosse obbligatoria. Speriamo sia una misura che serva a contrastare il diffondersi del virus».

I CONTROLLI

Ieri, durante i mercatini di Natale, non sono mancati i controlli della polizia locale e degli alpini di Castelfranco che hanno presidiato gli accessi. Qualche problema a livello logistico è però innegabile: il tempo per l'organizzazione è stato poco e il flusso non è stato gestito con un unico accesso da piazzetta 24 maggio e l'uscita sul ponte. E non ci sono stati nemmeno i controlli all'ingresso per il Super Green pass. «Ci stiamo organizzando ammette il sindaco I volontari sono anche troppo bravi». Tutti hanno cercato di veicolare il più possibile l'obbligo delle mascherine, dagli alpini fino ai commercianti delle casette di Natale. «Ci sono persone che ancora non sanno di questa misura spiega Roberta Tosato della Pescheria Giorgione I controlli ci sono ma sono tutti abbastanza bravi». Anche ad Asolo ieri sono stati diversi i controlli. «Le forze dell'ordine hanno sempre fatto rispettare le disposizioni spiegano Emanuele ed Ezio Botter del Caffè Centrale Tutti si comportano bene».

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA