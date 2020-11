IL MINI LOCKDOWN

TREVISO Rispetto religioso delle regole e flusso controllato in città. Ma i trevigiani non rinunciano al pranzo della domenica al ristorante. Molte le prenotazioni nei locali, con coperti riservati dal mattino dal 60% fin quasi al completo. Più gli arrivi diretti. «I dati spiegano il bisogno di normalità delle persone» commenta la presidente Fipe Dania Sartorato. Che aggiunge: «Per essere una domenica non è un trionfo, ma sicuramente meglio oggi di sabato».

RISTORANTI

In piazza Santa Maria dei Battuti Nazareno dell'Osteria Luana sta sistemando gli ultimi tavoli. «I clienti prenotano, abbiamo di fatto quasi esaurito i coperti. Purtroppo questo succede solo nei fine settimana. Noi resistiamo perchè siamo in due, io e mia moglie, e non abbiamo stipendi aggiuntivi da pagare. Ma lavorare un giorno ogni sette non è sostenibile a livello economico. Teniamo aperto per i nostri clienti, trevigiani in prevalenza, che almeno la domenica hanno bisogno di evadere per un paio d'ore». E una distesa di coperti en plein air è preparata dall'Antica Osteria ai Carraresi con le inconfondibili tovaglie a scacchi rossi e dal Ristorante libreria ai Carraresi. Il colpo d'occhio si perde in via Pescheria dove Muscoli's ha allestito tutto per l'aperitivo mattutino. Ma in questa parte della città non c'è moltissima gente. All'Hosteria Moderna, zona Ponte Dante, il proprietario Alessandro Fedrigo conferma le prenotazioni. «Sto sistemando gli ultimi tavoli esterni: al momento abbiamo già una quota di tavoli prenotati, perchè il pranzo fuori la domenica è un rito di normalità. La situazione però non è felice. Io ho 9 dipendenti e il drastico calo del lavoro imporrebbe una chiusura netta, magari di 3 settimane, per poi ripartire tutti in sicurezza e non così a singhiozzo». Fedrigo ripropone un tema di attualità: per molti ristoranti l'asporto non funziona. «Da noi non decolla perchè di fatto l'hamburgheria è associata all'uscita. In alternativa uno se lo cucina da solo a casa». Tra le pizzerie, al contrario, nel weekend c'è chi ha scelto di lavorare solo con l'asporto. È il caso della Piola che durante la settimana apre dalle 12 alle 14 mentre il sabato e la domenica fa asporto dalle 18,30 alle 22. Fuori città anche il Ciaro De Luna di Arcade ha scelto di fare asporto dal venerdì alla domenica dalle 18,30 alle 20,30.

I BAR

«Siamo felici dell'ordinanza. Lo scorso fine settimana abbiamo corso tutti un rischio altissimo. La gente sembrava invasata, come prima di una chiusura totale. Così invece si preserva un minimo di normalità e si educano le persone a non uscire dai limiti». Alessandra Pasato sforna spritz e caffè dietro al bancone del Caffè Letterario in piazza dell'Università. I tavolini esterni sono pieni, ma è la boccata d'aria dei trevigiani del centro prima di chiudersi nel rispetto delle ordinanze. Non, come la scorsa domenica, la calata disordinata di 50mila persone. Alla fine i bar del centro restano nella prevalenza aperti. «Anche se le vetrine dei negozi sono spente, le persone non rinunciano a mettere il naso fuori casa sia pure per breve tempo. Avendo perso moltissimo con lo smart working anche questo è un modo per incrementare» conferma. Due jeep dei carabinieri tolgono ogni grillo per la testa ai passanti che si fermano in piazza dei Signori. Ma la situazione è ben diversa da 7 giorni fa. Il flusso è controllato, nei locali le persone sono ordinatamente sedute e correttamente distanziate. In via Inferiore Cos 51 ha cambiato pelle. Da pub notturno a bar diurno, con tavolini pieni di giovani che consumano in sicurezza il rito dello spritz di mezzogiorno. Una sfida vinta. In piazza Dolfin Caffè Dersut ha chiuso, ma poco più in là Camelia Bakery ha messo i tavolini in strada per la gioia di passanti e famiglie.

RIFERIMENTO

In piazza Santa Maria Maggiore all'Antico Portico infine arrivano i primi clienti. «Il ristorante è un riferimento, ma sono personalmente contento che la Regione abbia imposto una stretta. Lo scorso weekend era difficile gestire la gente-ribadisce Marco Longo, titolare dell'Hosteria il Portico e del vicino Mare Crudo -diciamo che rispetto allo scorso anno con due ristoranti faccio il numero di coperti che realizzavo con uno solo, però la situazione è quella che è. Non mi spavento perchè vedo che i nostri clienti non smettono di scegliere il ristorante. Questo mi fa pensare che il futuro non potrà che essere in discesa. E forse, proprio per questo, avremmo tutti preferito soffrire 3 settimane di chiusura dura per poi prepararci al Natale».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA